Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Ο δράστης πήρε τις εισπράξεις, αλλά και τα αλκοολούχα ποτά!

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών και γρήγορης εστίασης στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος δράστης, υπό την απειλή όπλου, υποχρέωσε τον υπάλληλο της επιχείρησης να του παραδώσει τα χρήματα από το ταμείο, ενώ, πριν διαφύγει, άρπαξε φιάλες αλκοολούχων ποτών και τις πήρε μαζί του.

Για τον εντοπισμό του διεξάγεται αστυνομική έρευνα.