Λακωνία

Μονεμβασιά: εξουδετέρωση πυρομαχικών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)

Η πρώτη φάση της επιχείρησης εξουδετέρωσης εκατοντάδων βλημάτων διήρκεσε περισσότερες από 10 ημέρες.

Η πρώτη φάση επιχείρησης εξουδετέρωσης πυρομαχικών από ομάδα εξουδετέρωσης ναρκών της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών πραγματοποιήθηκε από 12 έως 23 Οκτωβρίου στον κόλπο Μονεμβασιάς Λακωνίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), η εξουδετέρωση αφορά σε μεγάλο αριθμό βλημάτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία βρίσκονται βυθισμένα σε κοντινή απόσταση από τον λιμενοβραχίονα στο λιμένα της Μονεμβασιάς.

Η καταστροφή των βλημάτων περιλαμβάνει την ανάσυρση από τον πυθμένα, τη μεταφορά σε ασφαλές καθορισμένο σημείο και την εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη.

Η επιχείρηση πρόκειται να διεξαχθεί σε πολλαπλές φάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση του συνόλου των βλημάτων, που υπολογίζονται σε άνω των 800.

Τόσο η τρέχουσα όσο και οι επόμενες φάσεις της επιχείρησης, εκτελούνται σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία και το δήμο Μονεμβασιάς.