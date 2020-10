Θεσπρωτία

Φωτογράφιζε κοριτσάκια με το κινητό του!

Χειροπέδες σε άνδρα που όχι μόνο φωτογράφισε, αλλά σύμφωνα με την καταγγελία μίλησε απαξιωτικά σε ανήλικα.

Ένας άνδρας που φωτογράφιζε ανήλικα κορίτσια συνελήφθη στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

Ο άνδρας, Ελληνικής υπηκοότητας συνελήφθη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία φωτογράφισε με το κινητό του τα τρία ανήλικα, ενώ καταφέρθηκε σε ένα εξ αυτών απαξιωτικά λόγω της καταγωγής του.

Σε βάρους του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: thespro.gr