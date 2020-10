Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εκκένωση των δικαστηρίων υπό την απειλή βόμβας (εικόνες)

Συναγερμός στα Δικαστήρια μετά από τηλεφώνημα για βόμβες. Αποκλείστηκε η περιοχή.

Εκκενώθηκε λίγο πριν από τις 10 το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ύστερα από τηλεφώνημα αγνώστου στην Άμεση Δράση ο οποίος προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών εντός του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχουν τοποθετηθεί 2 βόμβες σε ισάριθμες αίθουσες του Πρωτοδικείου.

Αποφασίστηκε προληπτικά η εκκένωση του Δικαστικού Μεγάρου και στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικοί οι οποίοι ερευνούν τους χώρους με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ενώ έχει κλείσει και η οδός 26ης Οκτωβρίου.

Μετά από ενδελεχείς έρευνες, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα και η λειτουργία των δικαστηρίων συνεχίστηκε κανονικά.