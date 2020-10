Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - 28η Οκτωβρίου: τριήμερος εορτασμός με μέτρα

Πως θα γίνει η περιφορά των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου. Αναβάλλονται οι παρελάσεις και σειρά εκδηλώσεων, Σε ποιες άλλες υπάρχει τροποποίηση του προγράμματος.

Προσαρμοσμένες στις έκτακτες συνθήκες που επιβάλλει η τήρηση των υγειονομικών διατάξεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού είναι φέτος οι εκδηλώσεις για τον τριπλό εορτασμό της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, του Πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει τα εξής:

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 8:00 το πρωί στις 25 έως τη δύση του ήλιου στις 28 Οκτωβρίου 2020, θα υπάρχει γενικός σημαιοστολισμός στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και φωταγώγηση σε ολόκληρη την Ενότητα κατά τις βραδινές ώρες στις 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου, καθώς επίσης και μετάδοση πανηγυρικών προγραμμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει σημαιοστολισμός από το πρωί της 25ης Οκτωβρίου και φωταγώγηση από το βράδυ της ίδιας ημέρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ώρα 11.00΄: «Λιτάνευσις τής Ιεράς Εικόνος «Παναγίας τής Παραμυθίας» μετά τών χαριτοβρύτων Λειψάνων καί τής Ιεράς Εικόνος του Αγίου Δημητρίου, «εντός του Ιερού Ναού» σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ώρα 08.00΄: Επίσημη έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο

Ώρα 13.00΄: Επίσημη Δοξολογία για την εορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου και τις ιστορικές Επετείους της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης το 1912 και της 28ης Οκτωβρίου 1940, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

*Η Δοξολογία θα τελεσθεί κεκλεισμένων των θυρών και με την αυστηρή τήρηση των μέτρων για την προστασία από τη διασπορά του κορονοιού Covid-19.

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ώρα 10.00΄: Κατάθεση στεφάνων από τη μαθητιώσα νεολαία στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Ώρα 12.30΄: Στέψη των μνημείων, των προτομών και των ανδριάντων των ηρώων από τη μαθητιώσα νεολαία.

-Ομιλίες στα σχολεία (εκτός Δήμου Θεσσαλονίκης) και λοιπούς φορείς με μέριμνα των οικείων Αρχών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ώρα 10.30΄: Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Κατά τη στιγμή της κατάθεσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Εξ αιτίας της έξαρσης του κορονοιού Covid-19 κατά την τρέχουσα περίοδο, οι στρατιωτικές και μαθητικές παρελάσεις για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου ακυρώνονται.

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς κορονοιού covid-19, η Δοξολογία και οι λοιπές επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και η κατάθεση στεφάνων με περιορισμένο αριθμό ατόμων, υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων..

Ακύρωση εκδηλώσεων του ΑΠΘ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και εκτιμώντας τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, αποφάσισε να ακυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, ματαιώνεται η εκδήλωση για τον επίσημο εορτασμό της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 108ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του Έπους του ’40, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, στις 18.30, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, με την παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Επίσης, αναβάλλεται η τελετή αναγόρευσης της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σε Επίτιμη Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στις 17.30, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. Αναβάλλονται, ακόμη, τα εγκαίνια του αρχείου του Ντίνου Χριστιανόπουλου που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στις 17.00, στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου».