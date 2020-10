Ηλεία

Νεκρή 24χρονη σε τροχαίο με μηχανή (εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα μια νεαρή κοπέλα. Χαροπαλεύει ο οδηγός της μηχανής.

Τραγικό απολογισμό είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, στην είσοδο της Αμαλιάδας.

Νεκρή είναι μία 24χρονη γυναίκα. Η άτυχη κοπέλα ήταν συνεπιβάτης μεγάλου κυβισμού μηχανής και έχασε τη ζωή της στον τόπο του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα ο 30χρονος ξάδελφός της και οδηγός της μηχανής δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή καθώς φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

