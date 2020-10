Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: συνωστισμός στο κέντρο (εικόνες)

Πλήθος κόσμου, χωρίς τήρηση αποστάσεων και μέτρων προστασίας, κατέκλυσε την πλατεία της Αγίας Σοφίας.

Νέοι, διαιρεμένοι σε παρέες που πολλές φορές ξεπερνούσαν τα 10 άτομα, απόλαυσαν το τελευταίο βράδυ «ελευθερίας».

Το συμβάν δεν πέρασε απαρατήρητο από τις αρχές, αφού κλιμάκια της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο περίπου στη 1 π.μ.

Αστυνομικοί με μηχανές και περιπολικά ζητούσαν από τους νέους να απομακρυνθούν από το σημείο, προειδοποιώντας τους παρευρισκόμενους με ηχητικό μήνυμα από τα μεγάφωνα των περιπολικών, πως για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται ο συνωστισμός και πρέπει να απομακρυνθούν.

Μετά την αστυνομική επέμβαση στο σημείο, το προαύλιο της εκκλησίας αποσυμφορήθηκε, ενώ η ισχυρή αστυνομική δύναμη παρέμεινε στο σημείο έως ότου βεβαιωθούν πως οι παρευρισκόμενοι απομακρυνθήκαν.

Πηγή: grtimes,gr