Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρόδος: 12χρονη χαρακώθηκε “υπακούοντας” εντολές μέσω chat

Το κορίτσι μετατράπηκε σε πειθήνιο όργανο του αγνώστου. Τι καταγγέλλει η οικογένεια της. Τα ναρκωτικά χάπια, οι συνομιλίες και ο «εγκλωβισμός» της ανήλικης

Μια συγκλονιστική υπόθεση με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο έπεσε στα χέρια επιτήδειου που την οδήγησε σε ακραίες πράξεις, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από καταγγελία των γονέων του στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Δωδεκανήσου.

Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας στη «δημοκρατική», ο πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ. κ. Γιώργος Ευγενικός, ενημερώθηκε από τους σοκαρισμένους γονείς του 12χρονου κοριτσιού, ότι μέσω της εφαρμογής chat «discord», άγνωστος χρήστης, μετέτρεψε την κόρη τους σε πειθήνιο όργανό του, πείθοντάς την να του στείλει γυμνές φωτογραφίες, να χαρακώσει τα χέρια της 19 φορές (!) με ξυράφι κρύβοντας επιμελώς τις πληγές ώστε να μην γίνει αντιληπτό τίποτα ενώ το πλέον σοκαριστικό είναι πως οι γονείς ανακάλυψαν τι συμβαίνει λίγο πριν το κορίτσι πάρει υπνωτικά χάπια για να αυτοκτονήσει, όπως την προέτρεπε ο άγνωστος χρήστης της εφαρμογής!

Το 12χρονο κορίτσι, κρατά ερμητικά κλειστό το στόμα του, και παρακολουθείται από ψυχολόγο, καθώς βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Αρνείται να αποκαλύψει οτιδήποτε έχει σχέση με τον άγνωστο και τις δοκιμασίες στις οποίες την υπέβαλε όλο αυτό το διάστημα.

Η καταγγελία έγινε από την μητέρα του παιδιού στο ΙΝΚΑ πριν από μερικές ημέρες, η οποία παρατηρώντας αλλαγή στην συμπεριφορά του παιδιού της, αποφάσισε να δει τι συμβαίνει. Τότε ανακάλυψε έντρομη την εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούσε το κορίτσι και ήρθε στην επιφάνεια η «ομηρία» του παιδιού το οποίο βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ. Όπως ανακάλυψε η μητέρα, μέσα από τις συνομιλίες στην εφαρμογή, το παιδί εκβιάζεται ήδη ένα χρόνο, από 11 ετών, από χρήστη του οποίου τα στοιχεία είναι κρυφά και έγραφε στην αγγλική γλώσσα. Η επιρροή του άγνωστου, είναι τόσο ισχυρή πάνω το παιδί, το οποίο δεν θέλει να αναφερθεί καθόλου στην υπόθεση και ζει μέσα στο φόβο.

Οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Δωδεκανήσου κ. Γιώργο Ευγενικό ο οποίος συνοδευόμενος από τους γονείς και τον γενικό γραμματέα του ΙΝ.ΚΑ κ. Μανώλη Ζερβό, επισκέφθηκαν την αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Χαρούλα Γιασιράνη την οποία και ενημέρωσαν λεπτομερώς. Στη συνέχεια, απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ στη Ρόδο, όπου και ανέλαβε το παιδί ψυχολόγος. Όπως δήλωσε στη «δ» ο κ. Γιώργος Ευγενικός, ο ρόλος του ΙΝ.ΚΑ. είναι καθαρά συμβουλευτικός γι αυτό και αμέσως, ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα οι γονείς του κοριτσιού συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο του ΙΝ.ΚΑ. κ. Λουκά Λαουδίκο, θα επισκεφθούν τον εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν για την σοκαριστική αυτή υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Γ. Ευγενικό αυτή -δυστυχώς- δεν είναι η μοναδική περίπτωση διαδικτυακού bullying και εκφοβισμού ανηλίκου που έχει καταγγελθεί στο ΙΝ.ΚΑ. Δωδεκανήσου γι αυτό και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προτρέποντας τους γονείς να παρατηρούν με προσοχή την συμπεριφορά των παιδιών τους, να ελέγχουν τις επισκέψεις τους στο διαδίκτυο κι αν υποπέσει στην αντίληψή τους οτιδήποτε επιλήψιμο, αμέσως να απευθύνονται στις αρχές.

Πηγή: dimokratiki.gr