Δωδεκανήσα

Ο παπάς του Καστελλόριζου στον ΑΝΤ1 για την βραχογραφία με την Παναγία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ακρίτας ιερέας για την «σκέπη της Θεοτόκου», τις τουρκικές προκλήσεις και το φρόνημα των κατοίκων της Μεγίστης.