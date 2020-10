Πιερία

Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου (εικόνες)

Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στα ίχνη των δραστών που είχαν χτυπήσει και απειλήσει με μαχαίρι τον ηλικιωμένο.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης ληστεία που διαπράχθηκε το καλοκαίρι στο σπίτι ηλικιωμένου στην Πιερία.

Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στα ίχνη αλλοδαπού και δύο συνεργών του, οι οποίοι είχαν εισβάλει στην κατοικία του ηλικιωμένου τις πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου και με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Στην οικία του, μετά από έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, η νομιμότητα της κατοχής των οποίων διερευνάται.