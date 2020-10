Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Θετικά κρούσματα στις φυλακές Διαβατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει δειγματοληψίες.

Θετικοί στον κορονοϊό εντοπίστηκαν τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται στις φυλακές προκειμένου να πραγματοποιήσει δειγματοληψία σε υπαλλήλους και κρατούμενους.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει διαγνωστεί κρούσμα σε κάποιον από τους κρατούμενους.