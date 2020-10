Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: Έκτακτη σύσκεψη για την έξαρση της πανδημίας

Σύσκεψη υπό τους Νίκο Χαρδαλιά και Απόστολο Τζιτζικώστα.

Έκτακτη σύσκεψη για την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών συγκαλούν αύριο Κυριακή , ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αντιπεριφέρειας, στο Διοικητήριο Σερρών, στις 9.30 το πρωί.

Εκτός των κυρίων Τζιτζικώστα και Χαρδαλιά θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε σήμερα 54 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 9 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.