Κορονοϊός - Σέρρες: ένα βήμα πριν το τοπικό lockdown

Έκτακτη σύσκεψη στην περιοχή, παρουσία Χαρδαλιά, Τζιτζικώστα και Προέδρου του ΕΔΟΥ. Προβληματισμός από τα δεκάδες νέα κρούσματα.

Στις Σέρρες βρίσκεται εσπευσμένα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα σε συνέχεια της επιδημιολογικής έξαρσης Covid-19 που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Στις 09:30 εχει οριστεί ευρεία σύσκεψη μαζί με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον δήμαρχο της πόλης, Αλέξανδρο Χρυσάφη, καθώς επίσης και με δημάρχους της περιοχής, για τον καλύτερο συντονισμό και τη βέλτιστη απόκριση όλων των τοπικών φορέων στην αντιμετώπιση της πανδημίας στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Τον Νίκο Χαρδαλιά συνοδεύσουν και στελέχη της Ομάδας Πρώτης Απόκρισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Από τις 23 Οκτωβρίου ολόκληρη η περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχει περάσει στο επίπεδο 3 (αυξημένης επιτήρησης) στο Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από την λοίμωξη Covid-19 και ισχύουν τα μέτρα που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο πορτοκαλί, δηλαδή στο επίπεδο 3. Επιπλέον, με βάση τα νέα δεδομένα, από χθες Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις Σέρρες, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 12μιση μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας, (μάσκα παντού), σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς είχε απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των Σερρών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν κατά γράμμα τα μέτρα αυτοπροστασίας ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη είχε δηλώσει ότι «Οι Σέρρες είναι on alert» καθώς υπάρχει «τεράστιο θέμα», «διότι η έξαρση είναι εξαιρετικά επιθετική».

Τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν χθες στην περιφερειακή ενότητα των Σερρών ήταν 54, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 9 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Μάλιστα κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ βρέθηκε από τις 21 Οκτωβρίου και για τρεις ημέρες στην πόλη των Σερρών προκειμένου να διενεργήσει τεστ για τον κορονοϊό σε μια προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας.