Έβρος

Πέπλος Έβρου: η δασκάλα “μεταμόρφωσε” το νηπιαγωγείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Χρυσάνθη Μπαξεβάνη, η οποία “σήκωσε τα μανίκια” αμέσως μόλις έφθασε στο χωριό. Η βοήθεια από γονείς και η σύμπραξη για τα παιδιά.