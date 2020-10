Οικονομία

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: δεκάδες πρόστιμα για κυκλοφορία τη νύχτα (φωτορεπορτάζ)

Οι περισσότεροι πειθάρχησαν στα μέτρα, όμως οι αστυνομικοί “τσίμπησαν” και πολλούς που αγνόησαν τους τουςορισμούς.

Άδειες πλατείες, άδειοι δρόμοι και ελάχιστοι να κυκλοφορούν. Αυτή ήταν η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, λίγα λεπτά μετά τις 00:30, ώρα κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις βραδινές ώρες και στη «Νύμφη του Θερμαϊκού», η οποία από την Παρασκευή βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού αναφορικά με την επιδημιολογική της εικόνα.

Μέρη όπου τις προηγούμενες μέρες ήταν γεμάτα από κόσμο, ερήμωσαν λίγο πριν αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, θυμίζοντας τις εικόνες της περασμένης άνοιξης όταν και ίσχυε γενικό lockdown.

Άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν ελέγχους σε όσους κινούνταν πεζή ή με ΙΧ και βεβαίωσαν τα πρώτα πρόστιμα σε όσους κινούνταν άσκοπα ή δεν είχαν μαζί τους την απαραίτητη βεβαίωση από τον εργοδότη.

Περίπου στις 00:15, αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν στο πάρκο δίπλα από το Εργατικό Κέντρο, προκειμένου να απομακρύνουν τα άτομα που βρίσκονταν εκεί. Τα άτομα αποχώρησαν χωρίς να δημιουργηθεί ένταση.

Τα πρώτα πρόστιμα

Τα πρώτα πρόστιμα σε όσους έγραψαν στα… παλιά τους τα παπούτσια την απαγόρευση κυκλοφορίας στη διάρκεια της νύχτας μοίρασαν οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις σε όσους κυκλοφορούσαν χωρίς σοβαρό λόγο στους δρόμους της πόλης, η οποία από την Παρασκευή έχει περάσει στο Επίπεδο 3 του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον Covid-19.

Επίσης, χτες βεβαιώθηκε μια παράβαση σε επιχείρηση εστίασης στο κέντρο της πόλης που είχε όρθιους θαμώνες παρότι απαγορεύεται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου έπεσαν 127 πρόστιμα των 150 ευρώ το καθένα για μη χρήση μάσκας η οποία πλέον είναι η υποχρεωτική παντού στη Θεσσαλονίκη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

