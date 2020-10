Χανιά

Στραγγάλισαν ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ληστεία ή η δολοφονία είχε άλλα κίνητρα.

Στραγγαλισμένη βρέθηκε μια 80χρόνη τη νύχτα στο Πασακάκι Χανίων. Από το σπίτι της ηλικιωμένης έλειπαν κάποια αντικείμενα, ενώ η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ληστεία ή η δολοφονία είχε άλλα κίνητρα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η ηλικιωμένη είχε έναν σύντροφο για πολλά χρόνια και η αστυνομία τον αναζητά, προκειμένου να δει αν εμπλέκεται ή όχι.

Στην περιοχή επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η άτυχη ηλικιωμένη “έφυγε” τόσο ξαφνικά και άδικα από τη ζωή.