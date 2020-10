Αιτωλοακαρνανία

Η Μητρόπολη Ναυπάκτου για την άρνηση ιερέα να κοινωνήσει παιδί

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση για τα επιτίμια που έχουν επιβληθεί και την διένεξη με συγκεκριμένη Μονή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, αναφορικά με ανάρτηση τοπικής ιστοσελίδας, η οποία αναπαρήχθη από πληθώρα ιστότοπων ανά την Ελλάδα και από άλλα ΜΜΕ, περί άρνησης ιερέα να προσφέρει την Θεία Κοινωνία σε 8χρονη, αναφέρει ότι πρόκειται για γεγονός που συνέβη προ 40 ημερών και μάλιστα προβάλλεται διαστρεβλωμένο, κατά την Ι.Μ. Ναυπάκτου, αναφορικά με την «κανονική και εύλογη άρνηση ενός ιερέα της Μητροπόλεως Ναύπακτου να κοινωνήσει ένα αβάπτιστο παιδί».

Όλη η ανακοίνωση της Ι. Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου