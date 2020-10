Ροδόπη

Σκοτώθηκε σε τροχαίο για να αποφύγει τους αστυνομικούς

Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο, ενώ ο οδηγός δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό, τα στοιχεία του οποίου ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής - Φαναρίου.



Σύμφωνα με τη γενική αστυνομική διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο. Ο οδηγός, τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου και κατέληξε.

Νωρίτερα, το όχημα δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα.