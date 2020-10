Αιτωλοακαρνανία

Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο γυναίκες (εικόνες)

Μια τρίτη γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου κοντά στη Μητρόπολη και συγκεκριμένα στο πεζόδρομο Καραϊσκάκη το πρωί της Κυριακής.

Ένας 39χρονος επιτέθηκε και μαχαίρωσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους δύο γυναίκες σε σπίτι επί του πεζόδρομου. Στο διαμέρισμα εκτός από τις δύο γυναίκες υπήρξε και τρίτη η οποία πρόλαβε και ξέφυγε. Οι δύο γυναίκες τρομοκρατημένες στη συνέχεια έτρεξαν προς το δρόμο ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Οι δύο γυναίκες 39 και 16 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Η 39χρονη έχει τραύματα στην κοιλιακή χώρα ενώ η 16χρονη έχει ελαφρύ τραύμα στο χέρι.

Μέσα σε λίγα λεπτά μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη.

Πηγή: agriniopress.gr