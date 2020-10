Χίος

Κορονοϊός: παράταση στον υγειονομικό αποκλεισμό της ΒΙΑΛ

Σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ευρεία σύσκεψη για τη ΒΙΑΛ στη Χίο συγκάλεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στο νησί, με τη συμμετοχή του δημάρχου, Σταμάτη Κάρμαντζη, του αντιπεριφερειάρχη, Παντελή Βρουλή και άλλων εμπλεκομένων με την υγειονομική κατάσταση της δομής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στη σύσκεψη, «επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα και η επάρκεια των υπηρεσιών και αποφασίστηκε - μετά από τις συστάσεις των ειδικών- να συνεχιστεί ο υγειονομικός αποκλεισμός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπως έχει τεθεί από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου».

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο νησί και πραγματοποίησε 719 ελέγχους, ενώ το κλιμάκιο ενισχύεται με δύο επιπλέον γιατρούς. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, 67 αιτούντες άσυλο είναι θετικοί στον ιό και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του υπουργείου είναι όλοι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί.

Μετά τη σύσκεψη ο υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η περιφέρεια με χρηματοδότηση του υπουργείου Μετανάστευσης θα επαναλειτουργήσει ιατρείο μέσα στη ΒΙΑΛ. Επίσης, τόνισε ότι «η δομή θα παραμείνει σε υγειονομικό αποκλεισμό για όσο διάστημα κρίνουν οι ειδικοί. Η αστυνομία θα ενισχύσει τις προσπάθειες επιβολής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή δεν έχει εξωτερική περίφραξη». Τέλος, πρόσθεσε ότι ο ΕΟΔΥ πραγματοποιεί ελέγχους και στον τοπικό πληθυσμό, «ενώ το νοσοκομείο είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την κρίση και θα ενισχυθεί περαιτέρω, όπως απαιτείται».