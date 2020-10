Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ουρές και συνωστισμός έξω από τον Άγιο Δημήτριο (εικόνες)

Εκατοντάδες πιστοί συνεχίζουν να συρρέουν στον Ιερό Ναό, αγνοώντας τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.Χωρίς μάσκες οι ιερείς.

Πλήθος κόσμου συνεχίζει και σήμερα να συγκεντρώνεται και να συνωστίζεται στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα.

Το φαινόμενο που ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, συνεχίστηκε και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν έξω από την εκκλησία του πολιούχου της πόλης για να προσκυνήσουν, χωρίς όμως να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Την ίδια ώρα, οι ιερείς δεν φορούν μάσκες.

Έξω από το ναό έχει δημιουργηθεί τεράστια ουρά, ενώ δυνάμεις της Αστυνομίας κάνουν συστάσεις για την τήρηση των αποστάσεων.

Η δοξολογία θα τελεστεί στις 13:00 παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και κεκλεισμένων των θυρών, ενώ την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Θοδωρής Καραόγλου και ο ΓΓ της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης.