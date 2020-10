Χανιά

Βίντεο ντοκουμέντο από την σφοδρή σύγκρουση δυο ΙΧ

Το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο..."καρμανιόλα" έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε χτες το βράδυ έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο σημείο που πριν από 3 χρόνια, δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με το ένα εξ αυτών, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Flashnews.gr, να έρχεται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στη ροή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου προς Κουνουπιδιανά, ενώ το άλλο έστριβε αριστερά, από το αντίθετο ρεύμα για να εισέλθει στο πάρκινγκ ενός μίνι Μάρκετ.

Από θαύμα στην κυριολεξία δεν θρηνήσαμε θύματα και οι μόνες συνέπειες ήταν μώλωπες και ράμματα για τον οδηγό και τη συνοδηγό του ενός οχήματος.

Πηγή: flashnews.gr