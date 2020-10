Ηλεία

Νεκροί μοτοσικλετιστές που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην άσφαλτο, με θύμα έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Νεκροί είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα, από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ηλεία.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στο δρόμο από το Βαρθολομιό προς της Δήμητρα, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος συγκρούστηκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, με δίκυκλη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 69χρονος και επέβαινε μία 57χρονη.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 69χρονος και η 57χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τοπικό τμήμα Τροχαίας.