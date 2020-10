Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Kρούσματα σε δομή περίθαλψης παιδιών

Φορέας του ιού φέρεται πως ήταν νοσοκόμα στη δομή.

Δέκα κρούσματα κορονοϊού ανιχνεύθηκαν στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος», ενώ φορέας φέρεται να είναι νοσοκόμα του κέντρου.

Τα παιδιά παραμένουν σε καραντίνα, χωρίς συμπτώματα, ενώ η νοσοκόμα που ανήκει στο επικουρικό προσωπικό φέρεται να απέκρυψε το γεγονός ότι δύο ημέρες πριν, είχε εμφανίσει πολύ σοβαρά συμπτώματα η αδελφή της κατά τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου που γίνεται σε καθημερινή βάση.

Στο κέντρο φιλοξενούνται παιδιά με νοητική καθυστέρηση και κινητικές δυσκολίες, ηλικίας 2,5 και άνω.

«Από την πρώτη στιγμή επιληφθήκαμε του γεγονότος και ήδη έχουν περάσει 10 μέρες. Τώρα οδεύουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της κατάστασης» αναφέρει μιλώντας στο GRTimes.gr η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλική Νάκου.

Μέχρι στιγμής κανένας από τους περιθαλπόμενους δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς παραμένουν όλοι ασυμπτωματικοί. Παρακολουθούνται διαρκώς και υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, ενώ η περίοδος απομόνωσης των 14 ημερών ολοκληρώνεται το προσεχές Σάββατο.

Σχετικά με τη νοσοκόμα, επισήμανε ότι θα γίνει έρευνα και θα εφαρμοστεί ότι προβλέπει η νομοθεσία. «Θα γίνει έρευνα ως προς την κατεύθυνση αυτή, με βάση φυσικά και το ότι δεν ήταν ειλικρινής στην απάντηση του ερωτηματολογίου. Αυτό έχει να κάνει με τη νομοθεσία και την έρευνα που θα ακολουθηθεί».