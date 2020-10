Σέρρες

Κορονοϊός: Νέα κρούσματα στο γηροκομείο στις Σέρρες

Ο ιδιοκτήτης του οίκου ευγηρίας μιλά για το πώς διαγνώστηκαν τα κρούσματα και πώς διαδόθηκαν.

Έξι νέα κρούσματα διαγνώστηκαν στο Γηροκομείο των Σερρών, με το συνολικό αριθμό τους να φτάνει πλέον στα 19.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο διευθυντής του γηροκομείου, Κώστας Καραμούτσος, εξήγησε ότι έχει ειδοποιηθεί από χθες το ΕΚΑΒ και γίνεται σταδιακή μεταφορά των ασθενών σε νοσοκομεία αναφοράς.

Όσο αφορά στο πώς «μπήκε» ο κορονοϊός στο χώρο, είπε πως διαγνώστηκαν έξι εργαζόμενοι ασυπτωματικοί, σε προγραμματισμένο έλεγχο που τους έγινε.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, μία εξ αυτών είχε κάνει λίγες μέρες νωρίτερα μοριακό τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό.

«Βάσει πρωτοκόλλου, γίνονται τεστ όταν οι εργαζόμενοι γυρνούν από άδεια, αλλά και τυχαία προληπτικά», εξήγησε ο ίδιος και έκανε λόγο για αβάσταχτο οικονομικό βάρος για τη διενέργεια του τεστ.

Αυτό που τόνισε ο Κ.Καραμούτσος, είναι ότι, στο χώρο λαμβάνονταν όλα τα μέτρα, «προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι μία διαχείριση του ρίσκου, όμως η μάσκα και τα προστατευτικά έχουν αποτελεσματικότητα όταν τη φορά το σύνολο του πληθυσμού» και εξήγησε το ρίσκο για τους ηλικιωμένους που αδυνατούν να φορέσουν μάσκα και την έκθεσή τους, παρά το ότι οι εργαζόμενοι φορούν.