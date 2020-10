Θεσπρωτία

Πέθανε στο παγκάκι περιμένοντας ασθενοφόρο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας σε απόσταση λίγων μέτρων από το νοσοκομείο της πόλης.

(εικόνα αρχείου)

Σε παγκάκι της πλατείας των Φιλιατών άφησε την τελευταία του πνοή ένας άνδρας, περιμένοντας ασθενοφόρο.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε από συμπολίτες του, οι οποίοι κάλεσαν το ασθενοφόρο, αφού όπως λένε είχε ακόμα τις αισθήσεις του.

Το νοσοκομείο των Φιλιατών βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από την πλατεία, όμως το ασθενοφόρο έχει έδρα τη γειτονική Παραμυθιά και ένα δεύτερο που εξυπηρετεί την Ηγουμενίτσα ήταν σε άλλο περιστατικό.

Έτσι, το ασθενοφόρο έφτασε 45 λεπτά αφού είχε γίνει η κλήση και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πηγή: thespro.gr