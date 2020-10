Αργολίδα

Σπείρα έκλεβε από αυτοκίνητα έξω από αρχαιολογικούς χώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας από τη σπείρα που παραβίαζε αυτοκίνητα επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους.

Περίπου 25 περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες κλοπών σε αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε αρχαιολογικούς χώρους του Ναυπλίου, της Επιδαύρου, των Μυκηνών και της Κορίνθου εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, συλλαμβάνοντας δύο άτομα, ηλικίας 63 και 30 ετών αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι δύο συλληφθέντες διέπραξαν από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου 21 κλοπές σε αυτοκίνητα από όπου αφαίρεσαν χρήματα, λίρες Αγγλίας, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα κ.ά., ενώ επιχείρησαν να διαρρήξουν τρία ακόμη αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου συνεχίζουν τις έρευνες για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής των συλληφθέντων σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.