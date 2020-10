Κυκλάδες

Καταγγελία γυναίκας για απόπειρα βιασμού σε νησί των Κυκλάδων

Ανάστατη η τοπική κοινωνία του νησιού. Η γυναίκα έχει υποστεί σοκ, ενώ ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές.

Ανάστατοι είναι όλοι στα χωριά της πεδινής Νάξου και ιδιαίτερα στα Λειβάδια από την καταγγελία 50χρονης από το χωριό Γλυνάδο για βιασμό. Και όχι μόνο καταγγελία αλλά και εμπλοκή συγχωριανών της στην αποτροπή βιασμού της από Πακιστανό, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό ζει και εργάζεται στο νησί των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χθες το απόγευμα (27-10-2020) η γυναίκα μετακινήθηκε από το σπίτι της στο Γλυνάδο στην οικία της αδερφής της, για να ελέγξει αν όλα είναι εντάξει. Ξαφνικά, εμφανίστηκε μπροστά της ένας Πακιστανός τον οποίο και γνώριζε γιατί ο αλλοδαπός εργαζόταν στα χωράφια του συζύγου της και με την απειλή μαχαιριού προσπάθησε να την ακινητοποιήσει με σκοπό να την βιάσει.

Όμως η 50χρονη προέβαλε αντίσταση και με τις φωνές της έτρεξαν για βοήθεια γείτονες και περίοικοι οι οποίοι είδαν το σκηνικό και προσπάθησαν να απομακρύνουν τον δράστη με προσοχή γιατί όπως έλεγαν είχε περάσει στο παρελθόν και από τις φυλακές. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο Πακιστανός τους απέφυγε και τρέχοντας χάθηκε μέσα στα χωράφια. Από τότε είναι άφαντος...

Ήδη άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου που ερευνούν εξονυχιστικά την περιοχή, προσήγαγαν συμπατριώτες και φίλους του φερόμενου ως δράστη και όπως διαβεβαιώνουν βρίσκονται στα ίχνη του παρ’ ολίγον βιαστή. Μάλιστα συμμετέχουν και Γλυναδιώτες στις έρευνες… Η 50χρονη έχει υποστεί σοκ από την επίθεση με το μαχαίρι και τις προθέσεις του Πακιστανού.