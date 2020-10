Μαγνησία

Φοιτήτρια έσωσε ηλικιωμένη από φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηρωική η προσπάθεια της κοπέλας, μετά το βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε τριώροφη μονοκατοικία.

Καθοριστικής σημασίας ήταν η επέμβαση της 20χρονης φοιτήτριας της Γυμναστικής Ακαδημίας Χρύσας Κομανάκου προχθές, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι 76χρονης στη Σκόπελο, η οποία έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η μονοκατοικία της γυναίκας να καταστραφεί ολοσχερώς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 17:45 και κατασβήστηκε στις 22:30. Κατέκαψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, ξύλινα πατώματα, προκαλώντας ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμη.

Οι πυροσβέστες δεν είχαν πρόσβαση για να φθάσουν στο σημείο με τα οχήματά τους και πάλευαν με τις μάνικες έχοντας αναπτύξει εγκαταστάσεις από κοντινό με το σπίτι δρόμο. Κατάφεραν να μην επεκταθούν οι φλόγες σε διπλανές κατοικίες. Ομως η μονοκατοικία της 76χρονης υπέστη μεγάλες ζημιές και πλέον είναι ακατοίκητη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να φιλοξενείται από την κόρη της.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μίλησε με τη Χρύσα Κομανάκου, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της. «Ημουν στο σπίτι μου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτό της 76χρονης και άκουσα έναν δυνατό θόρυβο σαν κάτι να σπάει. Αρχικώς νόμισα ότι η γυναίκα χτύπησε, όμως στη συνέχεια την άκουσα να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια, καίγομαι».

Δίχως δεύτερη σκέψη έτρεξε αμέσως στο σπίτι. «Η πόρτα ήταν ανοιχτή μπήκα μέσα και είδα φωτιά στον απορροφητήρα, αν και η 76χρονη δεν μαγείρευε εκείνη τη στιγμή. Εκλεισα τον γενικό και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, ρίχνοντας νερό. Δυστυχώς, οι φλόγες δεν υποχωρούσαν, αντίθετα επεκτείνονταν στο ταβάνι και τα πατώματα», περιγράφει.

Η κ. Κομανάκου έτρεξε αμέσως να βγάλει έξω τη γυναίκα. «Ηταν ακόμη στην κουζίνα σοκαρισμένη και συνέχιζε φωνάζει. Προσπάθησα να την ηρεμήσω. Αν καθόμασταν εκεί, θα καιγόμασταν. Της ζητούσα να φύγουμε, όμως εκείνη αρνούταν. Δεν είχε καταλάβει ότι κινδυνεύαμε και έλεγε ότι θέλει να μείνει και να σώσει το σπίτι της.

Είδα πόνο στα μάτια της, ενώ οι καπνοί «έπνιγαν» το σπίτι και η φωτιά δυνάμωνε».

Η 20χρονη πήρε την 76χρονη αγκαλιά και βγήκαν έξω.

Ολη η γειτονιά είχε σηκωθεί στο πόδι να βοηθήσει. Οταν κατάφεραν να πλησιάσουν με τις μάνικες οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι έριχναν νερό με τα λάστιχα για να σβήσουν τη φωτιά.

Οι ενέργειες συνεχίστηκαν από ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμε εθελοντικά και το εποχικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκοπέλου.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς συνεχίζεται. Ο γιος της 76χρονης Χρήστος Αγγελέτος λέει ότι το πιθανότερο είναι η φωτιά να ξέσπασε λόγω βραχυκυκλώματος στον απορροφητήρα. «Ευτυχώς, η μητέρα μου εκείνη τη στιγμή ήταν στο καθιστικό και διάβαζε. Δεν μπορούμε να φαντασθούμε τι θα είχε γίνει αν η φωτιά είχε εκδηλωθεί πιο αργά και η μητέρα μου κοιμόταν», σημειώνει και λέει ότι η 76χρονη ακόμη προσπαθεί να συνέλθει.

Πηγή: Ταχυδρόμος