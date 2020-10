Δωδεκανήσα

Καστελλόριζο: η μεγαλύτερη ελληνική σημαία σε ιστό (εικόνες)

Ενας Κρητικός βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία που στέλνει ξεχωριστό μήνυμα σε όλον τον Ελληνισμό και όχι μόνο, ανήμερα της Εθνικής Επετείου του "ΟΧΙ".

Σε ένα γερανό ύψους 40 μέτρων κυματίζει από νωρίς το πρωί στο Καστελόριζο η μεγαλύτερη ελληνική σημαία σε ιστό στον κόσμο, 745 τετραγωνικών! Η πρωτοβουλία για την κίνηση αυτή που έχει άρωμα Κρήτης, ανήκει στον Μανώλη Βουτσαλά από την Αλικαρνασσό Ηρακλείου, ή Μπλομπλό όπως τον ξέρουν οι περισσότεροι.

Ο Μπλομπλός με τον ανιψιό του και έναν παιδικό του φίλο έφτασαν στο ακριτικό νησί από την Κρήτη το περασμένο Σάββατο και οι κάτοικοι που έμαθαν για την σημαία, τους υποδέχτηκαν με μεγάλη συγκίνηση.

“Είναι μεγάλη τιμή για εμάς τους κατοίκους του Καστελόριζου να κυματίζει σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στο νησί μας η μεγαλύτερη Ελληνική σημαία στον κόσμο. Είμαστε συγκινημένοι με αυτήν την πρωτοβουλία και νιώθουμε ότι όλη η Κρήτη είναι δίπλα μας.” είπε συγκινημένος στο zarpanews.gr ο Δήμαρχος του Καστελόριζου Γιώργος Σαμψάκος.

Οι Αρχές του νησιού, σε συνεργασία με τον Μανώλη Βουτσαλά έψαξαν και βρήκαν το κατάλληλο σημείο για να υψώσουν τη σημαία, σε χώρο ακριβώς δίπλα στο χώρο του γηπέδου του νησιού, στην περιοχή Μανδράκι, ανατολικά του Καστελόριζου και σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου από τις Τουρκικές ακτές. Αμέσως μετά τη δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου οι αρχές και οι κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να δουν από κοντά την τεράστια Ελληνική σημαία και δεν σταμάτησαν να ευχαριστούν τον Μανώλη Βουτσαλά για αυτήν του την πρωτοβουλία.

Δηλώσεις του Μανώλη Βουτσαλά

Κύριε Βουτσαλά τι σας έκανε να έρθετε στο Καστελόριζο και να σηκώσετε αυτήν τη μεγάλη σημαία; Η αγάπη που νιώθω για την πατρίδα. Και επειδή το νησί αυτό είναι μόνο του και λίγο πιο μακριά, ήρθαμε εδώ να δείξουμε την αγάπη μας, να δείξουμε στους κατοίκους ότι είμαστε κοντά τους.

Πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι σε αυτήν την κίνηση σας; Οι κάτοικοι μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και συγκινήθηκαν με τη χειρονομία μας.

Ποιος είναι ο λόγος που αποφασίσατε να φτιάξετε μια τόσο μεγάλη σημαία; Η σημαία αυτή φτιάχτηκε μερικά χρόνια πριν, γιατί είχα πάει στην Τουρκία επειδή ο παππούς μου έφυγε 16 χρόνων από εκεί, και είδα τόσες πολλές τουρκικές σημαίες που είπα ότι θα κάνω μια μεγάλη να την έχουμε να την χαιρόμαστε στις εθνικές εορτές και όπου χρειάζεται.

Πρόκειται όντως για τη μεγαλύτερη Ελληνική σημαία; Πόσο εύκολο ήταν να τη φέρετε εδώ; Η σημαία είναι ακριβώς 745 τετραγωνικά μέτρα. Η μεγαλύτερη Ελληνική σημαία που υπάρχει σε ιστό. Τη βάλαμε σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο για να τη φέρουμε από την Κρήτη στο Καστελόριζο, αλλάξαμε δύο καράβια και νοικιάσαμε γερανό από τη Ρόδο γιατί ο δικός μας ήταν βαρύς.

Μεγάλη επιχείρηση κύριε Βουτσαλά... Μεγάλη αλλά χαλάλι. Για την πατρίδα!

Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Μιχάλης Ζερβός, είπε αμέσως ναι στην πρόταση του παιδικού του φίλου να τον συνοδεύσει σε αυτήν την ξεχωριστή αποστολή από την Κρήτη στο Καστελόριζο.

”Ο Μανώλης μου έκανε την τιμή να μου πει αν θέλω να έρθω μαζί του και με τον ανιψιό του στο Καστελόριζο. Και έτσι ήρθαμε και σηκώσαμε τη σημαία, για να εμψυχώσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο ακριτικό αυτό νησί και τους φαντάρους μας που φυλάνε Θερμοπύλες εδώ, όπως κάνουμε και εμείς στα Νότια της Ελλάδας, στην Κρήτη”.

Εντυπωσιασμένος από την κίνηση αυτή και ο ιερέας του νησιού, ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι μπορεί σύντομα η σημαία να βρεθεί… απέναντι...

Βίντεο με πτήση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω απο το Καστελλόριζο:

Πηγή: zarpanews.gr