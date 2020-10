Σέρρες

Συγκλονίζει η μοναχική παρέλαση μαθητών στο Άνω Σούλι για την 28η Οκτωβρίου (βίντεο)

Η απαγόρευση των μαθητών να παρελάσουν και να τιμήσουν το Έπος του ’40, δεν τους εμπόδισε να δράσουν ελεύθερα και να εκφράσουν την αγάπη τους για την Ελλάδα!