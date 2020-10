Χανιά

“Κίρκη”: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στα Χανιά

"Βομβαρδισμένο" τοπίο η Σούγια από την κακοκαιρία.

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η κακοκαιρία "Κίρκη" στη Σούγια Χανίων.

Όπως "μαρτυρούν" οι εικόνες που παρουσιάζει το Cretalive το πέρασμα της κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα να θυμίζει "βομβαρδισμένο" τοπίο η περιοχή.