28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας (εικόνες)

Διαφορετικός ο φετινός εορτασμός της εθνικής επετείου σε όλη τη χώρα, λόγω του κορονοϊού.

Με μία ελληνική σημαία 105τμ γιόρτασαν στη Σάμο την εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου.

Λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό και τα περιοριστικά μέτρα, δεν έγιναν οι καθιερωμένοι εορτασμοί ούτε στο ακριτικό νησί.

Οι φετινές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου 2020 στην πόλη της Σάμου περιελάμβανε την τέλεση της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σάμου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου – Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου.

Μετά τη δοξολογία εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό κα Ελένη Δίβιου που ορίστηκε από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Στη συνέχεια έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των πεσόντων στην Πλατεία Πυθαγόρα και κατάθεση στεφάνων από τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης και μαθητές της χώρας.

Στη συνέχεια, οι περισσότεροι μετέβησαν στο παλιό λιμάνι Βαθέος, όπου ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου, σε συνεργασία με το Λιμενικό, την 79 ΑΔΤΕ και τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, όπου αναπτύχθηκε Ελληνική Σημαία 105 τ.μ. στην επιφάνεια της θάλασσας, με την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν 32 άτομα περίπου που βρίσκονταν στη θάλασσα.

Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας, όλοι μαζί έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο και το «Μακεδονία Ξακουστή», καταχειροκροτούμενοι από τον κόσμο που βρίσκονταν στο λιμάνι, παρά το ψιλόβροχο που έπεφτε εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: samostoday.gr