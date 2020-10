Χανιά

Συναγερμός για ακυβέρνητο ιστιοφόρο

Αγωνία για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες. Επιχείρηση διάσωσης εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης ενός ιστιοφόρου, στο οποίο επιβαίνουν δύο άτομα, ανοιχτά του Ακρωτηρίου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος το οποίο φέρει σημαία Αγγλίας, ενώ κινείτο βόρεια της χερσονήσου Ακρωτηρίου, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ενώ δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ούτε τα ίστια.

Παραπλέον σκάφος που περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο κάλεσε σε βοήθεια ενώ αυτή τη στιγμή σπεύδουν σκάφη του Λιμενικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνεμοι είναι ισχυροί 6-7 μποφόρ και το έργο του Λιμενικού είναι δύσκολο.

Πηγή: flashnews.gr