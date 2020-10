Αχαΐα

Απίστευτο: Πέθανε στα σκαλοπάτια και τον έκλεψαν

Κάποιος περαστικός άδειασε το πορτοφόλι του άτυχου άνδρα και άρπαξε και το κινητό του τηλέφωνο.

Ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στην Πάτρα, συγκλονίζει.

Ήταν πρωί της 25ης Οκτωβρίου όταν ο 61χρονος Τάσος Καπουσίζης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε νεκρός στα σκαλιά σπιτιού στην οδό Γεωργίου Ρούφου στην Πάτρα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του πολύ αγαπητού τεχνολόγου μηχανικού.

Αυτό που αποκαλύπτεται όμως από το οικογενειακό του περιβάλλον και μετέδωσε το tempo24.news, συγκλονίζει. Όταν οι συγγενείς του ειδοποιήθηκαν για τον θάνατο του δικού τους ανθρώπου, διαπίστωσαν ότι από τα προσωπικά του αντικείμενα έλειπε το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και τα χρήματα από το πορτοφόλι του, που βρέθηκε μεν αλλά ήταν άδειο!

Από όσα συνέβησαν προκύπτει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο άτυχος άνδρας έπεσε θύμα κλοπής από κάποιον περαστικό, όσο βρισκόταν νεκρός στα σκαλοπάτια του σπιτιού της Γεωργίου Ρούφου.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, καθώς η οικογένειά του, μέσα στο πένθος που βιώνει από την απώλεια του δικού της ανθρώπου, δεν έχει διάθεση να δώσει περισσότερη έκταση στο ζήτημα.