Δωδεκανήσα

Βουτσαλάς στον ΑΝΤ1: Η απάντηση στον Ερντογάν για τη σημαία στο Καστελλόριζο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κρητικός που ύψωσε την τεράστια ελληνική σημαία, δίνει τη δική του απάντηση στους Τούρκους, που έκαναν λόγο για προβοκάτσια.