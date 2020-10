Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Ζέρβας στον ΑΝΤ1: Φοβάμαι για τη διασπορά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μιλά για την έξαρση των κρουσμάτων στην ευρύτερη περιοχή και για τους νέους που αψηφούν τα μέτρα προφύλαξης.