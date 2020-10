Λέσβος

Εκκενώνεται η δομή μεταναστών ΠΙΚΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιχείρηση εκκένωσης γίνεται παρουσία εκπροσώπου της εισαγγελίας.

Επιχείρηση εκκένωσης της δομής φιλοξενίας ευάλωτων κατηγοριών αιτούντων άσυλο στις πρώην παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ, στη Νεάπολη της Μυτιλήνης, πραγματοποιεί από νωρίς σήμερα το πρωί η αστυνομία, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών.

Το γεγονός δρομολογεί τη διακοπή της λειτουργίας της δομής από την οργάνωση «Lesvos Solidarity», η οποία σήμερα φιλοξενεί συνολικά 74 άτομα. Στο σύνολό τους οι φιλοξενούμενοι -όπως έγινε γνωστό- θα μεταφερθούν στη δημοτική δομή του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.