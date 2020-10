Ηλεία

Πέθανε ξαφνικά 12χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα κοριτσάκι "έσβησε" σε δομή φιλοξενιας. Είναι το τρίτο παιδί που χάνει τη ζωή του στη δομή.

Ένα κορίτσι μόλις 12 ετών έφυγε χθες από τη ζωή στην Ηλεία.

Το ανήλικο διέμενε μαζί με τους Σύρους γονείς τους σε δομή φιλοξενίας στη Μυρσίνη όταν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Γαστούνης και από εκεί στο Γ.Ν. Πύργου. Παρά το γεγονός ότι το κορίτσι δεν είχε παλμό, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, κάτι που όμως δεν κατάφεραν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι είχε «φύγει» από την πρώτη στιγμή που είχε πέσει νεκρό στο έδαφος της δομής.

Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε μεγάλη προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο και να γίνει η όποια προσπάθεια επαναφοράς του.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, το κορίτσι, πρόσφατα σε ιατρικό έλεγχο είχε διαπιστωθεί πως αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα και επρόκειτο να κάνει ιατρικές εξετάσεις. Όμως δεν πρόλαβε και πιθανότατα η καρδιά του, το πρόδωσε.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για το τρίτο παιδί που χάνει τη ζωή του στη δομή.

Πηγή: ilialive.gr