Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Το... “έκαψαν” στα Λαδάδικα πριν το lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες νέοι ο ένας πάνω στον άλλον, πίνουν και χορεύουν λίγες ώρες πριν την εφαρμογή της «καραντίνας» στη Θεσσαλονίκη.

Στα Λαδάδικα μέχρι και το τελευταίο λεπτό πριν τον lockdown, εκατοντάδες πολίτες διασκέδασαν μέχρι τελικής πτώσεως, αδιαφορώντας ότι η πόλη βρίσκεται ήδη με βεβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο και σε λίγες ώρες, στις 6 το πρωί, μπαίνει σε καθεστώς lockdown.

Όπως θα διαπιστώσετε στα βίντεο που ανεβαίνουν όλο το βράδυ στο Instagram, το μαγαζί δε θυμίζει εποχές προ κορονοϊού, απείθαρχοι πολίτες διασκεδάζουν χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις, προσπαθώντας να απολαύσουν το «τελευταίο βράδυ ελευθερίας».