Λάρισα

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε ψυχιατρικές κλινικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέληξε ένας 65χρονος ασθενής. Θετικά διαγνώστηκαν και μέλη του προσωπικού.

(φωτογραφία αρχείου)

20 κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν σε δύο ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στη Λάρισα. Όπως μεταδίδει τη ΕΡΤ, πρόκειται για εργαζόμενους και ασθενείς.

Από τη μια κλινική, νοσηλεύονται 4 ασθενείς με COVID-19, ενώ το πρωί πέθανε από ανακοπή καρδιάς ένας 65χρονος, με υποκείμενα νοσήματα, που ήταν θετικός στον κορονοϊό.

Στην πτέρυγα που νοσηλευόταν βρέθηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εργαζόμενο που ανήκει στο βοηθητικό προσωπικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.