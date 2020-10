Δωδεκανήσα

Οι Αρκιοί απέκτησαν γιατρό για πρώτη φορά!

Ανακούφιση για τους λιγοστούς κατοίκους του νησιού, που ακόμη και για συνταγογράφηση έπρεπε να πάνε σε άλλο νησί.

Το ακριτικό νησί των Αρκιών, έπειτα από μεγάλο αγώνα και πολλές προσπάθειες, με πρωτεργάτη την ακούραστη δασκάλα του μοναδικού μαθητή του νησιού, την κ. Μαρία Τσιαλέρα, έχει πλέον γιατρό που θα φροντίζει τους 40 περίπου μόνιμους κατοίκους για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Στο Περιφερειακό Ιατρείο του ακριτικού νησιού βρίσκεται πλέον η γιατρός κ. Κλεοπάτρα Παπαρίζου, η οποία θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη γιατρός των Αρκιών όπως επίσης και η νοσηλεύτρια κ. Δέσποινα Κουρουτζίδου, παρέχοντας ασφάλεια στους κατοίκους οι οποίοι έπρεπε να μεταβούν στην Πάτμο ακόμα και για συνταγογραφήσεις ή προμήθεια φαρμάκων.

Στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε από τον διορισμό της μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες τόσο στο κτήριο που στεγάζει το Ιατρείο όσο και στο λεγόμενο σπίτι του γιατρού.

Τόσο οι κάτοικοι όσο και η δασκάλα του νησιού, δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους για την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Ιατρείου, το οποίο ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε γιατρό, καθώς παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει προσπάθειες για την κάλυψη της θέσης, δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον από γιατρούς, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της περιοχής.

Η αποδοχή της θέσης από την κ. Κλεοπάτρα Παπαρίζου, σε μια περίοδο ευαίσθητη λόγω και της ελληνοτουρκικής έντασης η οποία συντηρείται από την πλευρά του Ερντογάν, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε μια ακριτική Ελλάδα που συνεχώς δοκιμάζεται.

Η γιατρός ήδη από τον Σεπτέμβριο επισκέπτεται το νησί σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών όμως στο κτήριο τόσο του Περιφερειακού Ιατρείου όσο και του σπιτιού του γιατρού, έχουν όλα διευθετηθεί και πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία του, το νησί έχει το δικό του γιατρό.

Η δασκάλα του νησιού, κ. Μαρία Τσιαλέρα, δηλώνει απολύτως δικαιωμένη για τις προσπάθειες των τελευταίων ετών οι οποίες έχουν αποδώσει και ο πρώτος στόχος ήδη επετεύχθη, και δεν είναι άλλος από την λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου.

Ενας ακόμα στόχος είναι η εγκατάσταση στο νησί μόνιμων κατοίκων και για το λόγο αυτό έχει ήδη έχει συγκροτηθεί επιτροπή, κυρίως από ομογενείς, με στόχο την ανάπτυξη των Αρκιών.

Η συνέντευξη στη «δημοκρατική» του ομογενούς κ. Γιώργου Τομλίδη, ο οποίος αποφάσισε να μετακομίσει από το Βούπερταλ στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου προκάλεσε αίσθηση και απομένει πλέον μόνο η εύρεση κατοικίας προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την μόνιμη εγκατάστασή του στο νησί.

Η απόφαση του ομογενούς και οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτήν, όπως παρουσιάστηκε στη «δημοκρατική», σχολιάστηκε θετικά και μάλιστα αποτέλεσε θέμα συζήτησης και αναπαραγωγής στα social media κυρίως ανάμεσα σε κατοίκους μικρών νησιών οι οποίοι αναζητούν τρόπους για να ενισχύσουν τα νησιά τους.

Ο Γιώργος Τομλίδης, παρακολουθώντας στη Γερμανία μια ελληνική τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε τους Αρκιούς, τους οποίους δεν είχε ξαναδεί ούτε ξανακούσει ποτέ, πήρε την απόφαση να αλλάξει τη ζωή του!

Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το νησί και την έκκληση της δασκάλας κ. Μαρίας Τσιαλέρα, να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο και ζωντανό το νησί, που πήρε την απόφαση να φύγει από το μακρινό Βούπερταλ και να εγκατασταθεί σε αυτή τη γωνιά του Αιγαίου.

Αφού ενημέρωσε την σύζυγό του Αιμιλία και την κόρη του Ηλιάνα για την πρόθεσή του, μάζεψε χρήματα από τις οικονομίες του και επισκέφθηκε το νησί… Οταν πάτησε το πόδι του, στο νησί με τους περίπου 40 κατοίκους, ήταν πιο σίγουρος από ποτέ για την απόφασή του.

Ο κ. Γιώργος Τομλίδης, Καβαλιώτης στην καταγωγή, μίλησε στη «δημοκρατική» για τους λόγους που τον ώθησαν να πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση, και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα βρεθεί ένα σπίτι στο μικρό νησί, για να στεγάσει την οικογένεια και τα όνειρά του, να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή στην εσχατιά του Αιγαίου!

