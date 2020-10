Χαλκιδική

Φωτιά στην Καλογριά

Επίγειες και ενάεριες δυνάμεις της Πυροσβεστικές στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή Σιθωνία Χαλκιδικής και συγκεκριμένα κοντά στην Καλογριά.

Επί τόπου σπεύδουν 18 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 38 Πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Από το Αρχηγείο αναφέρεται πως δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: halkidikinews