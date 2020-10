Σάμος

Σεισμός στην Σάμο: Τοίχος καταπλάκωσε παιδιά

Τραγωδία με δυο νεκρά παιδιά από τον σεισμό στην Σάμο. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τα συντρίμμια.

Δύο παιδιά, μαθητές πιθανότατα του λυκείου, καταπλακώθηκαν από κατάρρευση τοίχου μέσα στην πόλη της Σάμου κατά την διάρκεια του ισχυρού σεισμού που έπληξε το νησί, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο παιδιά περνούσαν από ένα στενό δρόμο της πόλης και ο σεισμός προκάλεσε την πτώση ενός τοίχου.

Παρά τις προσπάθειες να απεγκλωβιστούν ζωντανά από τους διασώστες της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.



Το σημείο που έχασαν την ζωή τους τα δυο παιδιά ήταν πολύ στενό και πιθανότατα δεν μπόρεσαν να προφυλαχθούν.