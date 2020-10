Χαλκιδική

Φωτιά στην Καλογριά: Συνεχίζει να καίει για δεύτερη μέρα

Η φωτιά καίει δάσος. "Μάχη" της Πυροσβεστικής για να την σβήσει.

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι σε δασική έκταση, στο βουνό μεταξύ των ακτών Καλογριάς και Ελιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα. Δύο αεροσκάφη βρίσκονται στο σημείο για ρίψεις νερού από αέρος.