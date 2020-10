Χίος

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η Χίος

Η απόφαση πάρθηκε λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν προκληθεί από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Χίου, λόγω εκτεταμένων ζημιών από τον ισχυρό σεισμό.

Έπειτα από τη συνεδρίαση του έκτακτου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Χίου που πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση των συνεπειών στο νησί του ισχυρού σεισμού, αποφασίστηκε ομόφωνα:

Να κηρυχτεί ο Δήμος Χίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των εκτεταμένων ζημιών στα δίκτυα υποδομών, σε σπίτια, σε ναούς, στα δίκτυα ύδρευσης και σε λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού. Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες του νησιού όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από Πολιτικούς Μηχανικούς του Δήμου, της Περιφέρειας και του ΤΕΕ Χίου.

Οι πληγέντες από το σεισμό (επιχειρήσεις, αγρότες, ιδιώτες, ιδιωτικές οικίες) μπορούν από την ερχόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου να παραλαμβάνουν την ειδική αίτηση αποζημίωσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου, είτε να την αναζητούν ηλεκτρονικά από τη σελίδα του Δήμου Χίου.