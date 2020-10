Σάμος

Σεισμός στην Σάμο: Θρήνος για τα παιδιά που πέθαναν αγκαλιασμένα

Θλίψη για τα δυο παιδιά που σκοτώθηκαν. Καταπλακώθηκαν από κατάρρευση τοίχου, όταν ο Εγκέλαδος “χτύπησε” με 6,7 Ρίχτερ το νησί.​ Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του αδικοχαμένου αγοριού.

Του Γιώργου Γρηγοδιάδη

Ζούσαν τον εφηβικό τους έρωτα, πορεύονταν χέρι - χέρι κάθε μέρα. Μαζί στο σχολείο, μαζί επέστρεφαν σπίτι τους, μαζί τους βρήκε ο θάνατος.

Λες και καιροφυλακτούσε ο Εγκέλαδος τα παιδιά να περάσουν από το στενό δρομάκι στην περιοχή Γεφυράκι. Όταν η γη άρχισε να τρέμει δεν είχαν τρόπο διαφυγής, δεν είχαν πού να προφυλαχτούν. Ένα από τα ετοιμόρροπα κτίρια δεν άντεξε και κατέρρευσε, καταπλάκωσε τον Άρη και την Κλαίρη, έθαψε κάτω από τα συντρίμμια τα σώματά τους, εκεί έσβησαν τα όνειρά τους.

Λίγα λεπτά μετά τα 6,7 Ρίχτερ και οι διασώστες μετά από κλήση σπεύδουν στην οδό Κανάρη. Γνωρίζουν πως υπάρχαν εγκλωβισμένα άτομα κι αρχίζουν αμέσως τις προσπάθειες για να τα ανασύρουν. Ο 17χρονος είναι ήδη νεκρός, η αγαπημένη του βαριά τραυματισμένη μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου αφήνει εκεί την τελευταία της πνοή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το συγκλονιστικό ποστ του πατέρα του αδικοχαμένου αγοριού

Ο πατέρας του Άρη, Αλέξης Κομνηνός, που είναι δημοσιογράφος, ράγισε καρδιές με το μήνυμά του για το χαμό του γιου του.

"Σήμερα ο Θεός θέλησε να σε πάρει κοντά του, να έχει έναν μικρό άγγελο δίπλα του για τα μετέπειτα χρόνια. Ξέρω ότι είσαι ευτυχισμένος επάνω στη γειτονιά των αγγέλων κρατώντας από το χέρι την αγαπημένη σου Κλαίρη".





Συλλυπητήρια μηνύματα και από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τα συλληπητήριά τους για τον θάνατο των δύο παιδιών μετά τον ισχυρό σεισμό στη Σάμο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και η Φώφη Γεννηματά.

"Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν όσα νιώθει κανείς απέναντι στην απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια", τόνισε σε μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δυστυχώς, ο σεισμός που έγινε αισθητός νωρίς το μεσημέρι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας μας, αποδείχθηκε φονικός. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και τα λόγια αυτές τις ώρες είναι φτωχά, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook

Η σκέψη και η αγωνία μας είναι απόψε και στις δυο πλευρές του Αιγαίου, αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, με ανάρτησή της στο twitter. "Απέραντη θλίψη για τα δύο αδικοχαμένα παιδιά μας στη Σάμο", αναφέρει η κ. Γεννηματά .

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών που θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι σε κλίμα οδύνης στη λαβωμένη Σάμο.