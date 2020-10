Χανιά

Κορονοϊός: Κρούσματα σε παιδικό σταθμό

Κλειστός θα παραμείνει ο παιδικός σταθμός μετά τον εντοπισμό τριών κρουσμάτων κορονοϊού.

Κλειστός για τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει ο παιδικός σταθμός στην Γραμβούσα Κισσάμου καθώς -όπως ανακοίνωσε ο Δήμος-μετά απόσχετικό έλεγχο, επιβεβαιώθηκαν από τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς τρία θετικά κρούσματα με COVID 19 στονσταθμό .

Όπως αναφέρει ηανακοίνωση του Δήμου, «ήδη από τις αρχέςτης εβδομάδας μετά από ενημέρωση για εκδήλωση ελαφριάς ασθένειας μέλους τού προσωπικού, είχε ληφθεί απόφαση αναστολής της λειτουργίας του σταθμού, ο οποίος μετά τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις, θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας, για την προστασία της υγείας των παιδιών, των οικογενειών τους και όλων των δημοτών μας, καθώς και την αποφυγή επιπλέον διασποράς του ιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των θετικών κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ενώ από πλευράς του Δήμου θα πραγματοποιηθούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, απολυμάνσεις σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και δημόσιους χώρους.