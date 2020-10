Ηράκλειο

Ηράκλειο: αγωνία για το παιδάκι που έπεσε από μπαλκόνι

Μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα 5χρονο παιδάκι έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στον τρίτο όροφο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με κρανιοεφκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε.