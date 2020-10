Πέλλα

Η “Minnie” ανίχνευσε εργαστήριο κάνναβης σε σοφίτα

Ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων...

Η συστηματική έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Minnie», είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της καλλιέργειας, διακίνησης και κατοχής κάνναβης.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, το πρωί της περασμένης Πέμπτης, σε περιοχές της Πέλλας συνολικά τρεις άνδρες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες και σε μία αποθήκη.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ενός, εντοπίστηκε στη σοφίτα του σπιτιού και κρυμμένο πίσω από έπιπλο, ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, όπου καλλιεργούσε τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και ο εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας που χρησιμοποιούσε (σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας, λαμπτήρες, χρονοδιακόπτες κ.α.).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκη του δεύτερου ημεδαπού και στην οικία του τρίτου ημεδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 59 γραμμάρια κάνναβης,

• 1 μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών,

• 9 ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή και

• το χρηματικό ποσό των 1.160 ευρώ.

Επιπλέον κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, καθώς και ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ένας από τους συλληφθέντες. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.